Гасли: моя цель — вернуться в «Ред Булл»

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли признался, что его целью является возвращение в „Ред Булл“.



«Прошлый год был действительно напряжённым как в профессиональном, так и в личном плане. Гибель Антуана Юбера стала одним из самых грустных моментов в жизни. А затем, пару месяцев спустя, я пережил лучший день в жизни — завоевал первый подиум в Формуле-1.



В детстве мечтал стать гонщиком Формулы-1 и оказаться на подиуме. Когда это происходит, это просто сумасшедший момент. Этот год эмоционально напоминал американские горки, было очень много испытаний.



Возвращение в «Ред Булл» — это план. Хочу бороться за победы. Уверен, что могу сделать всё иначе, если получу такую возможность. Цель — оказаться в самой быстрой машине, в которой могу быть, и это «Ред Булл», — приводит слова Пьера Гасли City A.M.