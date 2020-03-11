Леклер: победить в Мельбурне для «Феррари» будет ещё сложнее, чем в прошлом году

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился ожиданиями от старта сезона-2020 Формулы-1.



«Сейчас сложно понять, каким именно будет новый болид. Все хотели бы это знать, и я тоже. Для нас это такой же вопрос, как и для журналистов. Трудно понять, где именно мы находимся.



В этом году победить в Австралии будет сложнее, чем в прошлом, по крайней мере, так выглядит на бумаге. Но у нас до сих пор нет данных. Ещё не проехали первую гонку. Трудно сказать, где мы находимся. Единственное, что могу сказать, мы изменили подход и сосредоточились на себе. У нас стало гораздо больше простора в достижении баланса, который подходил бы обоим пилотам. Это прогресс в сравнении с прошлым годом, когда диапазон настроек был очень узким», — приводит слова Шарля Леклера GrandPX.