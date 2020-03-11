Леклер: победить в Мельбурне для «Феррари» будет ещё сложнее, чем в прошлом году

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился ожиданиями от старта сезона-2020 Формулы-1.
«Сейчас сложно понять, каким именно будет новый болид. Все хотели бы это знать, и я тоже. Для нас это такой же вопрос, как и для журналистов. Трудно понять, где именно мы находимся.
В этом году победить в Австралии будет сложнее, чем в прошлом, по крайней мере, так выглядит на бумаге. Но у нас до сих пор нет данных. Ещё не проехали первую гонку. Трудно сказать, где мы находимся. Единственное, что могу сказать, мы изменили подход и сосредоточились на себе. У нас стало гораздо больше простора в достижении баланса, который подходил бы обоим пилотам. Это прогресс в сравнении с прошлым годом, когда диапазон настроек был очень узким», — приводит слова Шарля Леклера GrandPX.
- 12 марта 2020
-
00:45
- 11 марта 2020
-
23:49
-
22:48
-
21:57
-
20:59
-
19:31
-
18:52
-
17:50
-
16:07
-
15:05
-
14:02
-
12:47
-
12:04
-
11:21
-
10:34
-
10:06
-
09:17
-
09:00
-
01:02
- 10 марта 2020
-
23:59
-
22:46
-
21:57
-
20:42
-
20:01
-
18:34
-
17:37
-
17:35
-
16:14
-
15:55
-
15:34
-
15:00
-
13:26
-
13:16
-
13:00
-
12:10