Марко при первой встрече с Норрисом поставил ему в пример Ферстаппена

Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал о встрече с Хельмутом Марко во время гонки Еврокубка Формулы-«Рено» в Монако в 2016 году.
«Я встречался с Хельмутом Марко, вообще-то. После квалификации в Монако, до того, как меня дисквалифицировали. Это было в Формуле-»Рено" в 2015 или 2016 году. Я был на поуле. Мой менеджер позвал меня. Мы встретились на лодке «Ред Булл».
У нас был разговор, я помню всё, что было сказано до сих пор. Он уже знал немного обо мне. Спросил у меня кое-что, задал несколько вопросов. Спросил у меня, сколько весит машина Формулы-«Рено». У меня вообще не было представления. Я ответил что-то вроде «Эм… 400 килограмм? 426?».
Следующее что он сказал: «Макс знал бы. Макс знает всё о машине». Я не знал, что сказать после этого. В итоге ответил: «Хорошо». Я просто потерял дар речи.
Не было никаких предложений. Я был в хорошем положении. У моего менеджера было много переговоров. Мне не нужно было присоединяться к «Ред Булл», — сказал Норрис в подкасте Beyond the Grid.
- 12 марта 2020
-
00:45
- 11 марта 2020
-
23:49
-
22:48
-
21:57
-
20:59
-
19:31
-
18:52
-
17:50
-
16:07
-
15:05
-
14:02
-
12:47
-
12:04
-
11:21
-
10:34
-
10:06
-
09:17
-
09:00
-
01:02
- 10 марта 2020
-
23:59
-
22:46
-
21:57
-
20:42
-
20:01
-
18:34
-
17:37
-
17:35
-
16:14
-
15:55
-
15:34
-
15:00
-
13:26
-
13:16
-
13:00
-
12:10