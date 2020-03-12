Марко при первой встрече с Норрисом поставил ему в пример Ферстаппена

Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал о встрече с Хельмутом Марко во время гонки Еврокубка Формулы-«Рено» в Монако в 2016 году.



«Я встречался с Хельмутом Марко, вообще-то. После квалификации в Монако, до того, как меня дисквалифицировали. Это было в Формуле-»Рено" в 2015 или 2016 году. Я был на поуле. Мой менеджер позвал меня. Мы встретились на лодке «Ред Булл».



У нас был разговор, я помню всё, что было сказано до сих пор. Он уже знал немного обо мне. Спросил у меня кое-что, задал несколько вопросов. Спросил у меня, сколько весит машина Формулы-«Рено». У меня вообще не было представления. Я ответил что-то вроде «Эм… 400 килограмм? 426?».



Следующее что он сказал: «Макс знал бы. Макс знает всё о машине». Я не знал, что сказать после этого. В итоге ответил: «Хорошо». Я просто потерял дар речи.



Не было никаких предложений. Я был в хорошем положении. У моего менеджера было много переговоров. Мне не нужно было присоединяться к «Ред Булл», — сказал Норрис в подкасте Beyond the Grid.