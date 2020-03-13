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Формула-1. Сегодня начинается Гран-при Австралии — 2020: расписание заездов

Формула-1. Сегодня начинается Гран-при Австралии — 2020: расписание заездов
Авто / Формула-1 0

Сегодня, 13 марта, начинается сезон Формулы-1 2020 года. Первый этап — Гран-при Австралии. Полный календарь сезона доступен по ссылке.

Формула-1. Расписание заездов Гран-при Австралии (мск)

13 марта, 4:00 — 5:30 — первая тренировка
13 марта, 8:00 — 9:30 — вторая тренировка
14 марта, 6:00 — 7:00 — третья тренировка
14 марта, 9:00 — квалификация
15 марта, 8:10 — гонка.

Напомним, в сезоне-2019 чемпионом мира стал британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, который выиграл 11 гонок из 21. Он на 87 очков опередил напарника — финна Валттери Боттаса, который впервые в карьере занял второе место в личном зачёте. Третьим, также впервые в карьере, стал Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

Российский гонщик Даниил Квят (37 очков) стал 13-м по итогам сезона. Россиянин выступал за «Торо Россо», которая с сезона-2020 называется «Альфа Таури».

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