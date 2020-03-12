Президент ФИА ответил на обвинение в мошенническом сговоре с «Феррари»

Президент ФИА Жан Тодт ответил на обвинение со стороны семи команд Формулы-1, недовольных тайной сделкой федерации и «Феррари» в отношении конструкции мотора сезона-2019. Ранее Тодт признал вовлечённость в соглашение ФИА со «Скудерией».

«Опираясь на неточную и предвзято составленную схему фактов, вы не только оспариваете решение ФИА, но и открыто сомневаетесь в целостности федерации и её представителей, предполагая мошеннический сговор ФИА и «Феррари».

ФИА решительно отвергает и отрицает обвинения. Команды бездумно выдвинули чрезвычайно серьёзные обвинения против ФИА и чиновников, особенно президента. Это наносит вред и дискредитирует (Формулу-1. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Тодта Pitpass.