Феттель дал имя новой машине «Феррари»

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель по обыкновению дал имя машине, на которой ему предстоит выступать в очередном сезоне. Автомобиль Ferrari SF1000 получил имя Лусилла, сообщает Formula Spy. Напомним, в 2019 году Феттель называл свою машину Линой, а в 2018-м — Лорией.

Немец стал давать имена автомобилям ещё в бытность пилотом «Ред Булл». Именно в составе команды из Милтон-Кинса 32-летний гонщик стал четырёхкратным чемпионом мира, не отдав соперникам ни одного титула в период с 2010 по 2013 год.

В сезоне-2019 Феттель занял пятое место в личном зачёте, одержав одну победу в 21 гонке. Немец уступил 22-летнему напарнику монегаску Шарлю Леклеру, который выиграл две гонки и стал четвёртым по итогам сезона, заработав на 24 очка больше.

Гран-при Австралии, первый этап сезона-2020, должен пройти с 13 по 15 марта.