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Окон прогулялся в Мельбурне в толстой маске. Фото

Окон прогулялся в Мельбурне в толстой маске. Фото
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Рено» Эстебан Окон отреагировал на угрозу распространения коронавирусной инфекции. Француза, готовящегося к Гран-при Австралии, который должен пройти с 13 по 15 марта, сфотографировали прогуливающимся в защитной маске на лице, призванной минимизировать риск заражения.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «твиттере» журналиста Пабло Элисальде.

Вчера, 11 марта, стало известно, что у одного сотрудника «Макларена» и двух сотрудников «Хааса» заподозрили коронавирус. Сотрудники самоизолировались в отеле. Сегодня, 12 марта, на добровольный карантин отправились ещё два сотрудника «Хааса».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.

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