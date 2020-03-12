Хэмилтон — о тайной сделке ФИА и «Феррари»: можно было сработать лучше
Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, шестикратный чемпион Формулы-1, рассказал, что думает о тайном соглашении ФИА и «Феррари» в отношении конструкции двигателя сезона-2019. Напомним, федерация признала, что сомневалась в легальности мотора «Феррари», но не стала вдаваться в подробности соглашения.
«То, что происходит на заднем плане между командами и руководящим органом, — отдельный разговор. Хотя, конечно, можно было сработать лучше. Но эти вопросы действительно лучше задавать Тото (Вольфу, руководителю «Мерседеса». — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.
Ранее президент ФИА Жан Тодт, которого обвинили в мошенническом сговоре с «Феррари», ответил на критику недовольных команд.
Президент ФИА ответил на обвинение в мошенническом сговоре с «Феррари»
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