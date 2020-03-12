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Риккардо показал пёстрый шлем, в котором выступит на Гран-при Австралии. Фото

Риккардо показал пёстрый шлем, в котором выступит на Гран-при Австралии. Фото
Авто / Формула-1 0

Австралийский гонщик «Рено» Даниэль Риккардо в преддверии домашнего для себя этапа Формулы-1 в Мельбурне, подготовил особое оформление шлема. Напомним, в 2020 году ФИА сняла ограничения на количество используемых раскрасок шлема в ходе сезона.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «твиттере» Риккардо.

В ходе официальных предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне австралиец использовал пурпурный шлем.
Гран-при Австралии пройдёт с 13 по 15 марта, если организаторы не отменят этап из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.

Гран-при Австралии могут отменить из-за коронавируса. На карантин ушли ещё два сотрудника
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