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Квят признал, что ему очень трудно понять положение «Альфа Таури» в пелотоне

Квят признал, что ему очень трудно понять положение «Альфа Таури» в пелотоне
Авто / Формула-1 0

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят поделился своими ожиданиями от старта сезона Формулы-1. Первый этап чемпионата мира должен пройти в ближайший уик-энд в Австралии на автодроме «Альберт-парк», если не будет отменён из-за эпидемии коронавируса.

«Я вполне уверен перед сезоном и предвкушаю его. Мы просто надеемся, что достаточно хорошо поработали, когда понимали поведение машины на зимних тестах. Надеюсь, мы узнали достаточно, чтобы здесь выехать на трассу сразу же с сильной техникой. На это мы и надеемся. Честно говоря, очень трудно понять, где мы сейчас находимся. Думаю, борьба в середине пелотона всегда будет плотной. Так что будет важно быть максимально быстрыми», — заявил Квят в видеоинтервью пресс-службе Формулы-1.

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