Вольф считает, что «Феррари» блефовала на тестах

Глава автоспортивной программы «Мерседеса» Тото Вольф вновь высказал мнение, что конкуренты из «Феррари» не показали своей истинной скорости на зимних тестах Формулы-1.
«Давайте подождём и посмотрим, правда ли они такие медленные. Они блефовали на тестах», — заявил Вольф в интервью газете Osterreich.
Между тем экс-пилот Формулы-1, эксперт RTL Кристиан Даннер подчеркнул, что «Феррари» пока мешают проблемы с серьёзно обновлённым двигателем.
«Определённо „Феррари“ после тестов — это большой вопрос. Вы можете видеть их прогресс в поворотах. То, что машина была недостаточно быстра, может быть связано с шасси или двигателем. Похоже, у них проблема с выступлениями с максимальной мощностью. Они построили за зиму абсолютно новый мотор, но по какой-то причине они слишком медленные», — заявил Даннер.
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