«Деньги решают всё». Хэмилтон объяснил, почему Гран-при Австралии не отменили
Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выразил сильную обеспокоенность тем фактом, что руководство Формулы-1 и организаторы Гран-при Австралии, несмотря ни на что, не отменяют первый этап сезона-2020. В Австралии, как и других странах мира, распространяется эпидемия коронавируса. Гран-при Австралии должен пройти в Мельбурне с 13 по 15 марта.
«Трамп закрывает границу Штатов с Европой, сезон НБА приостановлен, но Формула-1 продолжает. Думаю, это беспокоит местных людей. К них приехал довольно крупный „цирк“. Определённо меня это беспокоит», — приводит слова Хэмилтона AFP.
На уточняющий вопрос, почему, на его взгляд, Гран-при Австралии не отменили, шестикратный чемпион мира ответил коротко: «Деньги решают всё».
Хэмилтон и Райкконен пожаловались, что Ф-1 приехала в Мельбурн, несмотря на коронавирус
Читайте также
- 12 марта 2020
-
14:45
-
14:23
-
14:14
-
13:42
-
13:34
-
13:28
-
13:23
-
13:02
-
12:05
-
11:21
-
11:05
-
10:08
-
09:01
-
08:43
-
00:45
- 11 марта 2020
-
23:49
-
22:48
-
21:57
-
20:59
-
19:31
-
18:52
-
17:50
-
16:07
-
15:05
-
14:02
-
12:47
-
12:04
-
11:21
-
10:34
-
10:06
-
09:17
-
09:00
-
01:02
- 10 марта 2020
-
23:59
-
22:46
Партнерский контент