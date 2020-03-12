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«Деньги решают всё». Хэмилтон объяснил, почему Гран-при Австралии не отменили

«Деньги решают всё». Хэмилтон объяснил, почему Гран-при Австралии не отменили
Авто / Формула-1 0

Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выразил сильную обеспокоенность тем фактом, что руководство Формулы-1 и организаторы Гран-при Австралии, несмотря ни на что, не отменяют первый этап сезона-2020. В Австралии, как и других странах мира, распространяется эпидемия коронавируса. Гран-при Австралии должен пройти в Мельбурне с 13 по 15 марта.

«Трамп закрывает границу Штатов с Европой, сезон НБА приостановлен, но Формула-1 продолжает. Думаю, это беспокоит местных людей. К них приехал довольно крупный „цирк“. Определённо меня это беспокоит», — приводит слова Хэмилтона AFP.

На уточняющий вопрос, почему, на его взгляд, Гран-при Австралии не отменили, шестикратный чемпион мира ответил коротко: «Деньги решают всё».

Хэмилтон и Райкконен пожаловались, что Ф-1 приехала в Мельбурн, несмотря на коронавирус
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