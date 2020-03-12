Боттас не исключил, что «Мерседес» откажется от DAS из-за угрозы протеста

Финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас допустил, что его команда всё-таки откажется от использования спорной системы DAS на фоне угрозы от «Ред Булл» подать протест на машину немецкого коллектива.



«Нам нужно подождать и посмотреть, что произойдёт. Как я уже ранее говорил, мы были бы рады использовать систему, но команде решать, рискованно ли это. Если коротко, то нам бы хотелось сохранить систему, но если они посчитают, что риск слишком высокий, то мы не будем её использовать — и это не станет трагедией», — приводит слова Боттаса Crash.



Финн также рассказал, как и когда он мог бы задействовать DAS: «Конечно, мы бы использовали DAS на некоторых прямых. Не знаю, на каких кругах и когда в ходе сессий, но мы рады, что она на нашей машине, и я надеюсь, что она даст нам преимущество».

«Ред Булл» пригрозил протестом «Мерседесу» в случае использования DAS на ГП Австралии