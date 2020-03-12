Феттель и Риккардо доверились ФИА в вопросе о возможной отмене Гран-при Австралии

Себастьян Феттель («Феррари») и Даниэль Риккардо («Рено») дали понять, что поддержат любое решение ФИА, которая из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции может отменить Гран-при Австралии. Этап Формулы-1 в Мельбурне должен пройти с 13 по 15 марта.

«Очень сложно правильно оценить ситуацию. Конечно, все понимают, что в других видах спорта соревнования переносят и отменяют. Как сказал Льюис Хэмилтон, справедливо задаваться вопросом, почему мы здесь. Но мы должны доверять ФИА и FOM и принимать все меры предосторожности», — цитирует Феттеля RaceFans.

«Честно скажу, я должен доверять ФИА. У всех своё мнение, но я тут для того, чтобы выступать за рулём гоночных машин. Я не слишком внимательно слежу за ситуацией», — добавил Риккардо.