Феттель и Риккардо доверились ФИА в вопросе о возможной отмене Гран-при Австралии
Себастьян Феттель («Феррари») и Даниэль Риккардо («Рено») дали понять, что поддержат любое решение ФИА, которая из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции может отменить Гран-при Австралии. Этап Формулы-1 в Мельбурне должен пройти с 13 по 15 марта.
«Очень сложно правильно оценить ситуацию. Конечно, все понимают, что в других видах спорта соревнования переносят и отменяют. Как сказал Льюис Хэмилтон, справедливо задаваться вопросом, почему мы здесь. Но мы должны доверять ФИА и FOM и принимать все меры предосторожности», — цитирует Феттеля RaceFans.
«Честно скажу, я должен доверять ФИА. У всех своё мнение, но я тут для того, чтобы выступать за рулём гоночных машин. Я не слишком внимательно слежу за ситуацией», — добавил Риккардо.
Гран-при Австралии могут отменить из-за коронавируса. На карантин ушли ещё два сотрудника
Читайте также
- 12 марта 2020
-
14:45
-
14:23
-
14:14
-
13:42
-
13:34
-
13:28
-
13:23
-
13:02
-
12:05
-
11:21
-
11:05
-
10:08
-
09:01
-
08:43
-
00:45
- 11 марта 2020
-
23:49
-
22:48
-
21:57
-
20:59
-
19:31
-
18:52
-
17:50
-
16:07
-
15:05
-
14:02
-
12:47
-
12:04
-
11:21
-
10:34
-
10:06
-
09:17
-
09:00
-
01:02
- 10 марта 2020
-
23:59
-
22:46
Партнерский контент