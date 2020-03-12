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Сотрудник «Макларена» заразился коронавирусом, команда снялась с ГП Австралии

Сотрудник «Макларена» заразился коронавирусом, команда снялась с ГП Австралии
Авто / Формула-1 0

По информации журналиста Telegraph Тома Кэри, команда Формулы-1 «Макларен» снимется с Гран-при Австралии, поскольку один из её сотрудников стал положительный тест на присутствие в организме коронавирусной инфекции. Об этом журналист сообщил в своём «твиттере».

В «Макларене» подтвердили эту информацию, выпустив официальное заявление.

«Макларен» подтверждает, что снимается с Гран-при Австралии, учитывая, что один из сотрудников сдал положительный тест на коронавирус. Сотрудник самоизолировался, как только почувствовал симптомы заболевания, и теперь за ним следят местные медицинские службы.

Решение принято не только в интересах заботы о здоровье сотрудников и партнёров «Макларена», но и в интересах участников чемпионата, болельщиков и акционеров Ф-1», — сказано в сообщении пресс-службы команды.

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