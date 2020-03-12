Тесты сотрудников «Хааса» на коронавирус дали отрицательные результаты

В команде Формулы-1 «Хаас» сообщили, что все четверо сотрудников, у которых заподозрили коронавирус, сдали отрицательные тесты на наличие в организме инфекции.

Ранее стало известно, что коронавирус подтвердился у одного из сотрудников «Макларена», в связи с чем команда приняла решение сняться с Гран-при Австралии. Существует определённая вероятность, что в Формуле-1 решат отменить этап в Мельбурне, который должен пройти с 13 по 15 марта.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.

Сотрудник «Макларена» заразился коронавирусом, команда снялась с ГП Австралии