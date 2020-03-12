Формула-1 прокомментировала снятие «Макларена» с Гран-при Австралии

В Формуле-1 прокомментировали решение «Макларена» сняться с Гран-при Австралии, после того как у одного из его сотрудников выявили коронавирус.

«Учитывая результат теста сотрудника команды «Макларен», Ф-1 и ФИА пребывают в тесном контакте с ними по вопросу их решения и взаимодействуют со всеми ответственными лицами в вопросе дальнейших шагов. Наш приоритет — безопасность болельщиков, команд и персонала», — сказано в заявлении пресс-службы Формулы-1.

Существует определённая вероятность, что в Формуле-1 решат отменить этап в Мельбурне, который должен пройти с 13 по 15 марта.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.