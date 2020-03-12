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Ферстаппен: проведение этапа в Австралии — мудрое решение

Ферстаппен: проведение этапа в Австралии — мудрое решение
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен считает, что решение не отменять этап в Австралии было хорошим решением.

«Думаю, что проведение этапа — мудрое решение. Это сложная ситуация, но мы стараемся изо всех сил. Мы просто пытаемся начать сезон, надеюсь, что нас ждёт захватывающий уик-энд. Трудно сказать, какое влияние оказывает вирус, но мы стараемся усердно работать на протяжении всей недели», — приводит слова Макса Ферстаппена Fox Sports.

Ранее стало известно, что команда Формулы-1 «Макларен» снялась с соревнований — у сотрудника коллектива был выявлен коронавирус. Пока неизвестно, состоится ли этап.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.

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