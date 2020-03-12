BBC: Гран-при Австралии отменён

Этап Формулы-1 в Австралии будет отменён после отказа от участия в Гран-при команды «Макларен». Об этом сообщает журналист ВВС Эндрю Бенсон.



«Два высокопоставленных источника в Формуле-1 сообщили, что Гран-при Австралии отменён. Официального подтверждения от ФИА и Формулы-1 пока нет», — написал Бенсон в своём «твиттере».



Ранее Sky Sports сообщил, что девять команд проголосовали за проведение этапа и гонка состоится.



Напомним, ранее «Макларен» принял решение не участвовать в Гран-при из-за того, что один из сотрудников команды оказался заражён коронавирусом.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.