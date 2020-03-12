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Этапы NASCAR и IndyCar пройдут без зрителей, WEC отменила гонку в Себринге

Этапы NASCAR и IndyCar пройдут без зрителей, WEC отменила гонку в Себринге
Авто / Формула-Е/WEC/Америка/Прочее 0

Этапы чемпионата NASCAR в Атланте и Майами пройдут без зрителей, сообщает пресс-служба серии.

Ранее сообщалось, что в Майами были отменены все публичные мероприятия, включая гонку NASCAR, однако у серии оставался вариант провести гонку при пустых трибунах, чем руководство чемпионата и воспользовалось.

Кроме того, при пустых трибунах пройдёт первая гонка сезона IndyCar в Сент-Питерсберге.

Ранее стало известно, что руководство чемпионата WEC приняло решение отменить гонку в Себринге.

«После тщательного изучения ситуации мы решили отменить гонку», — гласит сообщение организаторов WEC. Гонка должна была пройти в рамках гоночного уик-энда IMSA.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.

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