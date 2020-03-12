Норрис прокомментировал решение «Макларена» отказаться от участия в Гран-при Австралии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился мыслями об отказе команды от участия в Гран-при Австралии Формулы-1. По словам британца, на данный момент приоритетом для всех должно быть здоровье.

«Разочарован тем, что не смогу принять участия в гонке, но сейчас главное — здоровье. Мы делаем всё возможное, чтобы ограничить распространение заболевания. Я пытался контактировать как можно с меньшим числом людей. Все мысли — с командой и с людьми, которые борются с коронавирусом во всём мире», — написал Норрис на своей странице в «Твиттере».

Напомним, команда «Макларен» снялась с Гран-при Австралии, так как у одного из сотрудников команды был диагностирован коронавирус.

Решение о проведении этапа в Мельбурне будет принято ранним утром 13 марта.