Феттель пока не думает о новом контракте с «Феррари»
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель признался, что пока не думает о подписании нового контракта с итальянской командой. По словам немца, в большей степени он сосредоточен на развитии нового болида.
«На данном этапе фокусируюсь на сезоне. По-прежнему нравится пилотировать. Но пилот хочет не только проводить гонки, но и стремится побеждать. На сегодняшний день мы побеждаем недостаточно часто. Мой голод к победам не удовлетворён.
Поэтому сейчас не думаю о новом контракте. Размышляю над тем, как сделать машину быстрее". — приводит слова Феттеля Grand.PX.news.
Напомним, минувший сезон стал у Феттеля худшим в составе «Феррари». Немец занял лишь пятое место в общем зачёте, уступив напарнику по команде — Шарлю Леклеру.
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