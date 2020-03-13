Источник: Феттель и Райкконен покинули Австралию

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель и гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен покинули Австралию, сообщает страница Motorsport Broadcasting в «Твиттере» со ссылкой на известного обозревателя Эндрю Бенсона.

Таким образом, пилоты не примут участия в Гран-при Австралии, даже если этап и состоится.

На данный момент из Мельбурна поступает противоречивая информация. По сведениям источников, пять команд выступают против проведения Гран-при в условиях угрозы распространения коронавируса, а ещё пять выступают за старт чемпионата. Промоутеры Гран-при Австралии также намерены провести этап.

Напомним, ранее Формула-1 перенесла из-за коронавируса гонку в Китае, а этап чемпионата мира в Бахрейне планируется провести без зрителей.