Источник: Феттель и Райкконен покинули Австралию
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель и гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен покинули Австралию, сообщает страница Motorsport Broadcasting в «Твиттере» со ссылкой на известного обозревателя Эндрю Бенсона.
Таким образом, пилоты не примут участия в Гран-при Австралии, даже если этап и состоится.
На данный момент из Мельбурна поступает противоречивая информация. По сведениям источников, пять команд выступают против проведения Гран-при в условиях угрозы распространения коронавируса, а ещё пять выступают за старт чемпионата. Промоутеры Гран-при Австралии также намерены провести этап.
Напомним, ранее Формула-1 перенесла из-за коронавируса гонку в Китае, а этап чемпионата мира в Бахрейне планируется провести без зрителей.
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