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Хорнер подтвердил, что некоторые пилоты уже покинули Австралию

Хорнер подтвердил, что некоторые пилоты уже покинули Австралию
Авто / Формула-1 0

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал ситуацию вокруг возможной отмены Гран-при Австралии и подтвердил, что часть пилотов уже покинула страну.

«Некоторые команды хотели участвовать, некоторые нет. Отменена ли гонка? Ждите официального заявления, но некоторые пилоты уже покинули Австралию», — приводит слова Кристиана Хорнера Motorsport-Magazin.

Напомним, ранее журналист Эндрю Бенсон в эфире BBC Radio сообщил, что гонщик «Феррари» Себастьян Феттель и пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен улетели в Дубай.

По последней неподтверждённой информации, официальные заявления появятся в 11:30 по местному времени (3:30 мск), за полчаса до времени старта первой тренировки.

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