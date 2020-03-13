Хорнер подтвердил, что некоторые пилоты уже покинули Австралию

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал ситуацию вокруг возможной отмены Гран-при Австралии и подтвердил, что часть пилотов уже покинула страну.



«Некоторые команды хотели участвовать, некоторые нет. Отменена ли гонка? Ждите официального заявления, но некоторые пилоты уже покинули Австралию», — приводит слова Кристиана Хорнера Motorsport-Magazin.



Напомним, ранее журналист Эндрю Бенсон в эфире BBC Radio сообщил, что гонщик «Феррари» Себастьян Феттель и пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен улетели в Дубай.



По последней неподтверждённой информации, официальные заявления появятся в 11:30 по местному времени (3:30 мск), за полчаса до времени старта первой тренировки.