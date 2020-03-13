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Ещё 14 сотрудников «Макларена» помещены в карантин

Ещё 14 сотрудников «Макларена» помещены в карантин
Авто / Формула-1 0

14 сотрудников команды Формулы-1 «Макларен», наиболее плотно общавшихся с заболевшим коронавирусом членом британской «конюшни», проведут ближайшие две недели в карантине.

«За вечер 14 сотрудников команды, вдобавок к тому, у кого было подтверждено заболевание, были на 14 дней помещены в карантин в гостинице команды. Эти люди находились в плотном контакте с членом команды, чей анализ на коронавирус оказался положительным. Этих сотрудников поддерживают руководители команды, они останутся с ними на период карантина.

Если у любого другого члена команды проявятся симптомы, он моментально сдаст анализы и самоизолируется.

Остальным членам команды было разрешено вернуться в паддок, чтобы собрать оборудование команды перед возвращением в Великобританию. По приезде в Великобританию ни один из сотрудников команды не вернётся на базу McLaren Technology Centre в течение 14 дней — в качестве меры предосторожности», — гласит заявление «Макларена».

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