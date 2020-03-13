«Мерседес» просил отменить ГП Австралии и начал собирать вещи ещё до отмены этапа

Представители немецкой команды Формулы-1 «Мерседес» рассказали, что ещё до официального решения об отмене Гран-при Австралии призвали организаторов не проводить этап.
«Мерседес» сегодня отправил письмо в ФИА и Формулу-1, запросив отмену Гран-при Австралии — 2020. Мы разделяем разочарование спортивных болельщиков, что эта гонка не может пройти так, как было запланировано. Однако физическое и психологическое здоровье членов нашей команды и всего сообщества Формулы-1 — приоритет. Подчёркиваем, что с учётом ухудшения ситуации в Европе, особенно в Италии, мы больше не считаем правильным участвовать в соревновании, где не могут выступать такие наши коллеги-соперники, как «Макларен». Поэтому наша команда сегодня утром начала сбор вещей", — гласит заявление «Мерседеса».
- 13 марта 2020
-
07:13
-
07:05
-
02:12
-
02:07
-
00:54
- 12 марта 2020
-
23:55
-
22:48
-
21:59
-
21:03
-
18:38
-
18:06
-
17:50
-
15:32
-
14:45
-
14:23
-
14:14
-
13:42
-
13:34
-
13:28
-
13:23
-
13:02
-
12:05
-
11:21
-
11:05
-
10:08
-
09:01
-
08:43
-
00:45
- 11 марта 2020
-
23:49
-
22:48
-
21:57
-
20:59
-
19:31
-
18:52
-
17:50