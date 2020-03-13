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«Мерседес» просил отменить ГП Австралии и начал собирать вещи ещё до отмены этапа

«Мерседес» просил отменить ГП Австралии и начал собирать вещи ещё до отмены этапа
Авто / Формула-1 0

Представители немецкой команды Формулы-1 «Мерседес» рассказали, что ещё до официального решения об отмене Гран-при Австралии призвали организаторов не проводить этап.

«Мерседес» сегодня отправил письмо в ФИА и Формулу-1, запросив отмену Гран-при Австралии — 2020. Мы разделяем разочарование спортивных болельщиков, что эта гонка не может пройти так, как было запланировано. Однако физическое и психологическое здоровье членов нашей команды и всего сообщества Формулы-1 — приоритет. Подчёркиваем, что с учётом ухудшения ситуации в Европе, особенно в Италии, мы больше не считаем правильным участвовать в соревновании, где не могут выступать такие наши коллеги-соперники, как «Макларен». Поэтому наша команда сегодня утром начала сбор вещей", — гласит заявление «Мерседеса».

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