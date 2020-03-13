Босс Гран-при Австралии не потерял надежды провести этап в другую дату

Руководитель Гран-при Австралии Эндрю Уэстакотт не исключил, что этап Формулы-1 в Мельбурне удастся провести позднее. Ранее в Ф-1 из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции отменили этап в Австралии, который должен был пройти с 13 по 15 марта.

«Важно подчеркнуть, что мы использовали слово «отмена» ввиду неизбежности, обусловленной временем. Было важно дать понять болельщикам, что в настоящий момент мы не откладываем этап на несколько часов или дней. Поэтому слово «отмена» было использовано намеренно.

Но в мире Формулы-1 никогда не говори «никогда». Мы сотрудничаем по этому вопросу с ФИА и Ф-1, хотя ещё не начали думать, когда можно будет провести этап. Но мы обсудим это, когда настанет подходящий момент», — цитирует чиновника The Race.