Босс Формулы-1 пообещал решить судьбу Гран-при Бахрейна и Вьетнама в ближайшие дни

Генеральный директор Формулы-1 Чейз Кэри пообещал в кратчайшие сроки решить вопрос о возможной отмене Гран-при Бахрейна и Вьетнама. Напомним, Ф-1 из-за коронавируса отменила Гран-при Австралии, который должен был пройти с 13 по 15 марта.
«Видите, как всё изменилось за последние пять дней. Попытаться сейчас предсказать что-то нереально. Нам хотелось бы получить ответ. Но нельзя вынуждать отвечать на вопросы, на которые в настоящий момент нет ответа.
В ближайшие дни мы оценим ситуацию с предстоящими этапами, такими как Бахрейн и Вьетнам, после чего объявим решение», — приводит слова Кэри Motorsport Week.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,6 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 68 тыс. В настоящее время в мире вирусом заражено более 126 тыс. человек.
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