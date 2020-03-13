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«Ред Булл», «Альфа Таури» и «Рейсинг Пойнт» хотели принять участие в пятничных тренировках

«Ред Булл», «Альфа Таури» и «Рейсинг Пойнт» хотели принять участие в пятничных тренировках
Авто / Формула-1 0

Три команды Формулы-1 до последнего момента были настроены отработать как минимум пятничные свободные заезды Гран-при Австралии. Речь идёт о двух командах концерна «Ред Булл», а также «Рейсинг Пойнт», сообщает Autosport. «Мы — гонщики, и мы здесь, чтобы гоняться», — заявил представитель высшего менеджмента одной из команд.

Остальные семь команд выступали за отмену Гран-при. Кроме того, обсуждался вариант с проведением этапа без зрителей.

В пятницу утром в паддоке появилась только часть сотрудников команд Формулы-1, многие гоночные коллективы отказались от активной подготовки к первой тренировке.

В конечном счёте австралийский этап Формулы-1 всё-таки был отменён из-за угрозы распространения коронавируса.

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