Росс Браун объяснил, почему решение об отмене Гран-при Австралии принимали так долго

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун рассказал, что происходило в 12-часовой период между официальным заявлением о снятии с Гран-при Австралии «Макларена», у одного из сотрудников которого обнаружили коронавирус, и официальным объявлением об отмене этапа в Мельбурне.

«Мы консультировались с командами, медиками, ФИА и промоутерами. Я не спал всю ночь. У нас было так много вопросов, которые надо было решить. Нам пришлось заново собрать команды и устроить совещание. На всё это нужно время.

У нас не авторитаризм, мы не можем просто так принять решение. Надо учитывать множество факторов. Думаю, мы проделали хорошую работу», — приводит слова Брауна официальный сайт Формулы-1.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,6 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 68 тыс. В настоящее время в мире вирусом заражено более 132 тыс. человек.