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Формула-Е из-за коронавируса приостановила сезон на два месяца

Формула-Е из-за коронавируса приостановила сезон на два месяца
Авто / Формула-Е/WEC/Америка/Прочее 0

В Формуле-Е объявили о приостановке сезона-2019/2020 на два месяца. Причина — угроза распространения коронавирусной инфекции.

В текущем сезоне в Формуле-Е прошло пять гонок в рамках четырёх этапов (в Саудовской Аравии прошли две гонки). По итогам пяти заездов лидирует португалец Антониу Феликс да Кошта. Ожидается, что следующий этап, если не будет дальнейших отмен, состоится в Берлине 21 июня. Этапы в Китае, Италии, Индонезии, Франции и Южной Корее не состоятся.

Напомним, в Формуле-1 из-за угрозы распространения коронавируса отменили Гран-при Австралии, который должен был пройти с 13 по 15 марта. Не исключено, что сезон Ф-1 стартует на Гран-при Азербайджана, который запланирован на период с 5 по 7 июня.

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