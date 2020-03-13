В «Рейсинг Пойнт» объявили карантин до конца марта

В команде Формулы-1 «Рейсинг Пойнт» ввели режим карантина, который продлится до конца марта. Об этом рассказал менеджер команды Энди Стивенсон.
Напомним, Гран-при Австралии, который должен был пройти с 13 по 15 марта, отменили из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
«Мы улетаем из Мельбурна, и это оказалось просто, так как самолёты заполнены лишь наполовину. Наша команда отправляется на карантин до конца марта, хотя мы называем это особым отпуском — так лучше звучит», — приводит слова Стивенсона Auto Motor und Sport.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,6 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 68 тыс. В настоящее время в мире вирусом заражено более 126 тыс. человек.
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