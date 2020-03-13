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Сезон-2020 Формулы-1 могут закончить в 2021-м, отложив переход на новый регламент

Сезон-2020 Формулы-1 могут закончить в 2021-м, отложив переход на новый регламент
Авто / Формула-1 0

Журналист немецкого издания Auto Motor und Sport Тобиас Грюнер сообщил в своём «твиттере», что команды Формулы-1 из-за коронавируса, который уже привёл к отмене Гран-при Австралии, согласились отправить сотрудников в карантин до 29 марта. Отменённые Гран-при, если таковые ещё будут, могут пройти в сроки, в которые изначально предполагалось провести летний перерыв.

Также журналист сообщает, что в случае необходимости сезон-2020 могут закончить в 2021 году. В этом случае переход Формулы-1 на новый регламент, изначально запланированный на 2021-й, отложат до 2022-го.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,6 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 68 тыс. В настоящее время в мире вирусом заражено более 134 тыс. человек.

Источник: начало сезона Формулы-1 отложили до Гран-при Азербайджана в июне
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