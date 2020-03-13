Reuters: Формула-1 объявит об отмене Гран-при Бахрейна и Вьетнама

Формула-1 готовится объявить об отмене Гран-при Бахрейна и Вьетнама, сообщает Reuters, ссылаясь на собственные источники. Причина — угроза распространения коронавирусной инфекции.

Гран-при Бахрейна запланирован на период с 20 по 22 марта, а Гран-при Вьетнама — на период с 3 по 5 апреля. Сообщается, что этап во Вьетнаме формально будет перенесён, а не отменён, чтобы существовала теоретическая возможность провести его в другую дату.

Сегодня, 13 марта, из-за коронавирусной инфекции в Формуле-1 отменили Гран-при Австралии, который должен был пройти с 13 по 15 марта. Существует вероятность, что сезон Формулы-1 начнётся не раньше лета, а именно с Гран-при Азербайджана, который должен пройти с 5 по 7 июня.

Источник: начало сезона Формулы-1 отложили до Гран-при Азербайджана в июне