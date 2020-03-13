Из-за коронавируса перенесены следующий этап WRC и стартовый этап WTCR

Организаторы четвёртого этапа чемпионата мира по ралли — Ралли Аргентины — объявили, что гонка отложена. Аргентинский этап должен был пройти с 23 по 26 апреля, однако из-за распространения эпидемии коронавируса организаторам пришлось пересмотреть планы. На какие даты может быть перенесена гонка, пока не сообщается. Между тем третий этап сезона-2020 WRC, Ралли Мексики, продолжается в штатном режиме.



Аналогичное заявление о переносе пришлось сделать и организаторам турингового чемпионата WTCR. Венгерский «Хунгароринг» должен был принять стартовый этап сезона-2020 с 24 по 26 апреля. На текущий момент промоутер WTCR компания Eurosport Events планирует, что квалификация и две гонки формально венгерского этапа могут пройти в рамках гоночного уик-энда в испанском Арагоне 3-5 июля. Таким образом, в Арагоне формально пройдут сразу два этапа WTCR, что позволит организаторам сохранить календарь из 20 гонок. Что касается венгерских болельщиков, то они получат полную компенсацию за билеты.



Одновременно с этим в WTCR заверили, что внимательно следят за обстановкой в других странах, в частности в Германии и Словакии, которые должны принять этапы 20-23 мая и 5-7 июня соответственно.