RaceFans: готовится заявление о переносе Гран-при Нидерландов Формулы-1

В календарь Формулы-1 в скором времени внесут очередные изменения, сообщает RaceFans. По данным издания, скоро будет объявлено о переносе Гран-при Нидерландов, который должен пройти с 1 по 3 мая. С учётом переноса этапов в Австралии, Бахрейне, Вьетнаме и Китае голландский этап на текущий момент является первым в календаре чемпионата мира.
Интересно, что в заявлениях ФИА и Формулы-1 о переносе этапов в Бахрейне и Вьетнаме были указаны разные сроки возможного старта сезона. Если Формула-1 говорила о конце мая, то ФИА — о начале. Однако впоследствии федерация скорректировала собственный вариант пресс-релиза.
В Нидерландах, как и других европейских странах, бушует эпидемия коронавируса, что приводит к отмене всех массовых мероприятий. Автодром «Зандворт» должен был принять первый Гран-при Нидерландов с 1985 года.
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