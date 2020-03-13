В Формуле-2 и Формуле-3 перенесли старт сезона из-за коронавируса

Руководство Формулы-2 и Формулы-3 приняло решение перенести старт сезона, сообщает официальный сайт Ф-2. Боссы младших серий пошли на такой шаг после того, как начало чемпионата было официально отложено в Формуле-1.

«Мы сожалеем из-за того, что нам пришлось перенести первый этап сезона в Бахрейне. Но, конечно же, безопасность людей в паддоке и всех болельщиков идёт на первом месте. Мы провели предсезонные тесты в Бахрейне и хотим начать сезон как можно быстрее. Мы сообщим, когда календарь сезона Формулы-2 и Формулы-3 будет пересмотрен», — говорится в заявлении руководителя серий Бруно Мишеля.

Решение о переносе старта чемпионатов было принято в связи с риском распространения пандемии коронавируса. Напомним, что в мире зафиксировано уже почти 140 тыс. случаев заражения COVID-19, почти 70 тыс. пациентов выздоровели. Более 5000 человек скончались, 3176 жертв приходится на Китай.

