Сироткин прокомментировал решение Формулы-1 перенести старт сезона

Экс-пилот «Уильямса», член программы SMP Racing Сергей Сироткин прокомментировал решение руководства Формулы-1 перенести старт сезона. По словам россиянина, в нынешней ситуации на первый план выходит здоровье людей.

«Сначала отменили Гран-при Австралии, а затем отложили гонки в Бахрейне и Вьетнаме. Очень грустно видеть то, что происходит в мире, но здоровье важнее всего! Берегите себя», — написал Сироткин.

Соответствующий пост можно увидеть на странице спортсмена в социальной сети «Инстаграм».

Решение о переносе старта сезона было принято в связи с риском распространения пандемии коронавируса. Напомним, что в мире зафиксировано уже почти 140 тыс. случаев заражения COVID-19, почти 70 тыс. пациентов выздоровели. Более 5000 человек скончались, 3176 жертв приходится на Китай.