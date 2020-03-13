Марко не исключил, что «Ред Булл» остановит работу над развитием болида на 2021 год

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко дал понять, что команда в скором времени может прекратить работу над развитием машины на 2021 год. По его словам, в условиях пандемии коронавируса, любая работа на базе в Милтон-Кинсе может быть заморожена.

«Конечно, мы можем продолжать работу над развитием машины на 2021 год. Определённо, у нас много работы. Но нельзя исключать, что всё остановится в ближайшем будущем», — приводит слова Марко GPblog.

Напомним, что в 2021 году Формулу-1 ждёт внедрение нового технического регламента и, соответственно, кардинальное изменение болидов.

Марко также поделился мнением об изменениях в календаре чемпионата мира. По его словам, перенесённые этапы необходимо провести во время летней паузы.

«Думаю, есть смысл провести некоторые этапы во время летней паузы в августе», — сказал функционер.