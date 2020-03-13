«Мерседес» после переговоров с ФИАТом не будет требовать наказания «Феррари»

Президент ФИАТ и «Феррари» Джон Элканн и глава совета директоров «Даймлер» Ола Каллениус провели встречу по поводу недавнего скандального заявления о сделке между «Скудерией» и ФИА и последовавшим за этим противостоянием между семью командами чемпионата и ФИА.

Стороны пришли к выводу, что дальнейшая конфронтация по этому вопросу будет вредить как имиджу чемпионата Формулы-1 в целом, так и «Мерседесу» и «Феррари» в частности.

В результате «Мерседес» уведомил ФИА, что в дальнейшем не будет вмешиваться в вопросы о легальности моторов «Феррари» образца 2019 года и будет занимать по этому вопросу нейтральную позицию, сообщает F1 Insider.

Таким образом, если скандал продолжит развиваться, против ФИА и «Феррари» будут выступать «Ред Булл», «Рейсинг Пойнт», «Макларен», «Рено», «Альфа Таури» и «Уильямс».