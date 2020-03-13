Хорнер: Феттель — это наше прошлое

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер дал понять, что в австрийской команде не рассматривают возможность возвращения в состав четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля.

«В минувшие годы мы пережили с ним великолепные моменты, но сейчас Феттель — это наше прошлое и мы не оглядываемся назад. В 2019 году у Себастьяна были трудности в борьбе с Леклером, но он по-прежнему остаётся классным пилотом. Если он получит нужный болид, то будет конкурентоспособным», — приводит слова функционера GrandPrix.

Напомним, контракт Себастьяна Феттеля с «Феррари» истекает в конце сезона-2020. Начало чемпионата Формулы-1 было отложено на неопределённый срок. Решение принималось за несколько часов до старта Гран-при Австралии.