Хорнер: Феттель — это наше прошлое
Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер дал понять, что в австрийской команде не рассматривают возможность возвращения в состав четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля.
«В минувшие годы мы пережили с ним великолепные моменты, но сейчас Феттель — это наше прошлое и мы не оглядываемся назад. В 2019 году у Себастьяна были трудности в борьбе с Леклером, но он по-прежнему остаётся классным пилотом. Если он получит нужный болид, то будет конкурентоспособным», — приводит слова функционера GrandPrix.
Напомним, контракт Себастьяна Феттеля с «Феррари» истекает в конце сезона-2020. Начало чемпионата Формулы-1 было отложено на неопределённый срок. Решение принималось за несколько часов до старта Гран-при Австралии.
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