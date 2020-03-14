Хэмилтон недавно виделся с первой леди Канады. У неё диагностировали коронавирус

13 марта стало известно, что Софи-Грегуар Трюдо, супруга премьер-министра Канады Джастина Трюдо, заразилась коронавирусом. Политик сразу самоизолировался, у него пока нет симптомов заболевания.

Для мира спорта факт заболевания Софи-Грегуар Трюдо может сыграть огромную роль. 4 марта с ней виделя шестикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Спортсмен и супруга политика принимали участие на общем мероприятии на арене «Уэмбли».

Соответствующие фото были выложены на странице Софи-Грегуар Трюдо в «Инстаграме».

По имеющийся ныне информации о коронавирусе, симптомы заболевания у заражённого человека могут не проявляться от 5 до 14 дней.

Напомним, ранее из-за пандемии коронавируса в Формуле-1 приняли решение отложить старт сезона на неопределённый срок.