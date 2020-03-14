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Источник: гонка Формулы-1 в Нидерландах будет отложена, этап в Испании — отменён

Источник: гонка Формулы-1 в Нидерландах будет отложена, этап в Испании — отменён
Авто / Формула-1 0

Этап Формулы-1 в Нидерландах будет отложен, а гонка в Испании отменена. Об этом со ссылкой на свои источники сообщил ирландский журналист Томас Махер.

«Мне сказали, что Зандворт и Испания не состоятся в мае. Гран-при Нидерландов отложен, Барселона отменена и на 2021 год у трассы нет контракта. Насыщенный график в июле-августе и финал сезона в Абу-Даби 13 декабря.

Новый календарь, не включающий в себя гонку в Испании, ожидается на следующей неделе», — написал Томас Махер в своём «твиттере».

Напомним, ранее из-за пандемии коронавируса в Формуле-1 приняли решение отложить старт сезона на неопределённый срок.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось около 5 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тысяч.

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