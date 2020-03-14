Автодром Moscow Raceway готов принять этап Формулы-1, если потребуется

Директор по маркетингу автодрома Moscow Raceway Татьяна Махина сообщила, что, в случае необходимости, трасса будет готова принять этап Формулы-1 на фоне отмены нескольких Гран-при из-за пандемии коронавируса.
«К нам никто пока не обращался. Кроме того, все прекрасно понимают, что вопросы о проведении таких крупных соревнований, как Гран-при Формулы-1, решаются на государственном уровне. Но если такой вопрос возникнет, готовы его обсуждать.
Конечно, мы готовы принять российский этап «королевских гонок». И формально, и на практике. Moscow Raceway располагает необходимой лицензией для проведения гонок этого уровня. Все годы существования автодрома у нас была одна позиция. Кроме того, мы и строились с учетом особенностей «Ф-1». Все это основательно прорабатывалось, на момент постройки для проведения «Ф-1» нам не хватало только посадочных мест. Но сейчас, может быть, этого уже и не понадобится делать, возможно, требования владельцев изменились. У нас вместимость — 30 000 посадочных мест. Но если возникнет необходимость увеличить ее, проработаем этот вопрос. Много времени это занять не должно. В свое время трибуны, строившиеся для открытия автодрома, были сооружены примерно за месяц. Это легко возводимая конструкция», — приводит слова Махиной «Матч ТВ».
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