Скончался чемпион России по ралли-кроссу Ирек Миннахметов

В возрасте 39 лет скончался бывший гонщик РСКГ, чемпион России по ралли-кроссу и победитель Can-Am Trophy Russia Ирек Миннахметов. По информации «Бизнес Online», Миннахметов скончался во время занятий в тренажёрном зале. Причиной смерти, предположительно, стал оторвавшийся тромб.



«Шок. Ну как же так…



Не стало Ирека. Он всегда был бескомпромиссным, но в то же время очень интеллигентным соперником. А вне руля — приятным собеседником: „Это же гонки, мы не бальными танцами занимаемся...“



Паддоку будет не хватать его. Иреку было всего 39. Наши соболезнования семье, родным, друзьям», — гласит сообщение пресс-службы «Лада-Спорт» в «Инстаграме».

Посмотреть видео можно в официальном «инстаграме» команды «Лада-Спорт».

Ирек Миннахметов являлся обладателем звания «Мастер спорта».