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Марко: мы были готовы проводить Гран-при Австралии

Марко: мы были готовы проводить Гран-при Австралии
Авто / Формула-1 0

Гоночный консультант команды «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал отмену первого этапа чемпионата Формулы-1 — Гран-при Австралии.

«Утром в пятницу командам объявили, что этап не состоится. После этого нашей основной задачей было — вернуть команду домой в целости. Это не наше решение, мы были готовы проводить Гран-при. Другие тоже были готовы, но не получили бы двигатели от производителей.

Почему решение принималось так долго? Потому что некоторые несколько раз меняли мнение. Проблема была и с юридической стороны. Организаторы и местные органы власти разрешили проведение гонки. Что дальше? Думаю, первая гонка пройдёт в Баку», — приводит слова Хельмута Марко Auto Motor und Sport.

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