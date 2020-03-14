Марко: мы были готовы проводить Гран-при Австралии

Гоночный консультант команды «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал отмену первого этапа чемпионата Формулы-1 — Гран-при Австралии.



«Утром в пятницу командам объявили, что этап не состоится. После этого нашей основной задачей было — вернуть команду домой в целости. Это не наше решение, мы были готовы проводить Гран-при. Другие тоже были готовы, но не получили бы двигатели от производителей.



Почему решение принималось так долго? Потому что некоторые несколько раз меняли мнение. Проблема была и с юридической стороны. Организаторы и местные органы власти разрешили проведение гонки. Что дальше? Думаю, первая гонка пройдёт в Баку», — приводит слова Хельмута Марко Auto Motor und Sport.