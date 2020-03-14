Марко: мы были готовы проводить Гран-при Австралии
Гоночный консультант команды «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал отмену первого этапа чемпионата Формулы-1 — Гран-при Австралии.
«Утром в пятницу командам объявили, что этап не состоится. После этого нашей основной задачей было — вернуть команду домой в целости. Это не наше решение, мы были готовы проводить Гран-при. Другие тоже были готовы, но не получили бы двигатели от производителей.
Почему решение принималось так долго? Потому что некоторые несколько раз меняли мнение. Проблема была и с юридической стороны. Организаторы и местные органы власти разрешили проведение гонки. Что дальше? Думаю, первая гонка пройдёт в Баку», — приводит слова Хельмута Марко Auto Motor und Sport.
Читайте также
- 14 марта 2020
-
14:47
-
13:55
-
12:40
-
11:43
-
10:26
-
09:11
-
00:56
- 13 марта 2020
-
23:58
-
22:46
-
21:29
-
20:58
-
19:08
-
18:02
-
17:58
-
17:53
-
16:01
-
15:39
-
15:30
-
14:04
-
13:05
-
12:37
-
11:36
-
11:05
-
10:39
-
10:21
-
10:17
-
09:33
-
09:15
-
07:39
-
07:13
-
07:05
-
02:12
-
02:07
-
00:54
- 12 марта 2020
-
23:55
Партнерский контент