Сайнс оказался под карантином в Испании
Персонал команд Формулы-1, возвращающийся в Европу из Австралии, попал под правило 14-дневного карантина, сообщает GrandPX. Именно по этой причине у руководства не было других вариантов, кроме как отложить гонки в Бахрейне и Вьетнаме.
«Команды и сотрудники должны теперь пройти карантин, в некоторых случаях он продлится до конца марта. Ясно, что сезон начнётся в начале, середине или даже конце мая, в зависимости от того как будет меняться ситуация с коронавирусом в глобальном масштабе», — подчеркнул эксперт RTL Кристиан Даннер.
По информации Marca, пилот «Макларен» Карлос Сайнс тоже оказался под карантином, после того как у одного из сотрудников команды был выявлен коронавирус. Ближайшие две недели Сайнс проведёт дома.
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