Глава «Макларена» в знак солидарности остался с сотрудниками, которые на карантине

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль остался с командой в Мельбурне на карантине на две недели.
«Разбирался с командой всю ночь, и теперь остаюсь с ними в Мельбурне в знак солидарности. Отказ от участия? Я должен был действовать немедленно. Решение было полностью поддержано владельцами команды. У меня просто не было другого варианта. Безопасность моих сотрудников — в приоритете», — приводит слова Андреаса Зайдля GrandPX.
Напомним, ранее из-за пандемии коронавируса и подтверждённого случая заражения в «Макларене», в Формуле-1 приняли решение отложить старт сезона на неопределённый срок.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тысяч.
- 14 марта 2020
-
17:59
-
16:39
-
15:53
-
14:47
-
13:55
-
12:40
-
11:43
-
10:26
-
09:11
-
00:56
- 13 марта 2020
-
23:58
-
22:46
-
21:29
-
20:58
-
19:08
-
18:02
-
17:58
-
17:53
-
16:01
-
15:39
-
15:30
-
14:04
-
13:05
-
12:37
-
11:36
-
11:05
-
10:39
-
10:21
-
10:17
-
09:33
-
09:15
-
07:39
-
07:13
-
07:05
-
02:12