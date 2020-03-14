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Глава «Макларена» в знак солидарности остался с сотрудниками, которые на карантине

Глава «Макларена» в знак солидарности остался с сотрудниками, которые на карантине
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль остался с командой в Мельбурне на карантине на две недели.

«Разбирался с командой всю ночь, и теперь остаюсь с ними в Мельбурне в знак солидарности. Отказ от участия? Я должен был действовать немедленно. Решение было полностью поддержано владельцами команды. У меня просто не было другого варианта. Безопасность моих сотрудников — в приоритете», — приводит слова Андреаса Зайдля GrandPX.

Напомним, ранее из-за пандемии коронавируса и подтверждённого случая заражения в «Макларене», в Формуле-1 приняли решение отложить старт сезона на неопределённый срок.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тысяч.

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