У одного из сотрудников «Мерседеса» диагностирован коронавирус

Один из сотрудников «Мерседеса» заражён коронавирусом, сообщает FormulaPassion. Речь идёт о механике, который работает в моторном подразделении в Бриксуорте.
После того как он сдал положительный тест на коронавирус, в команде сразу приняли меры и изолировали всех сотрудников, которые вступали с ним в контакт. Заражённый отправлен на карантин.
Напомним, это уже не первый случай заражения коронавирусом среди сотрудников команд Формулы-1. Так, один подтверждённый случай есть в «Макларене».
Формула-1 в связи с последними событиями и объявленной пандемией отложила старт сезона на неопределённый срок. Уже сейчас известно, что вслед за Австралией не состоятся этапы в Бахрейне, Китае и Вьетнаме. Под большим вопросом Гран-при в Испании, Нидерландах и Монако.
- 14 марта 2020
-
17:59
-
16:39
-
15:53
-
14:47
-
13:55
-
12:40
-
11:43
-
10:26
-
09:11
-
00:56
- 13 марта 2020
-
23:58
-
22:46
-
21:29
-
20:58
-
19:08
-
18:02
-
17:58
-
17:53
-
16:01
-
15:39
-
15:30
-
14:04
-
13:05
-
12:37
-
11:36
-
11:05
-
10:39
-
10:21
-
10:17
-
09:33
-
09:15
-
07:39
-
07:13
-
07:05
-
02:12