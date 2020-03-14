У одного из сотрудников «Мерседеса» диагностирован коронавирус

Один из сотрудников «Мерседеса» заражён коронавирусом, сообщает FormulaPassion. Речь идёт о механике, который работает в моторном подразделении в Бриксуорте.

После того как он сдал положительный тест на коронавирус, в команде сразу приняли меры и изолировали всех сотрудников, которые вступали с ним в контакт. Заражённый отправлен на карантин.

Напомним, это уже не первый случай заражения коронавирусом среди сотрудников команд Формулы-1. Так, один подтверждённый случай есть в «Макларене».

Формула-1 в связи с последними событиями и объявленной пандемией отложила старт сезона на неопределённый срок. Уже сейчас известно, что вслед за Австралией не состоятся этапы в Бахрейне, Китае и Вьетнаме. Под большим вопросом Гран-при в Испании, Нидерландах и Монако.