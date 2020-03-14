Экклстоун назвал Бинотто «инженером», а не руководителем команды
Экс-глава Формулы-1 Берни Экклстоун поделился мыслями о ситуации в «Феррари». По его словам, итальянская команда нуждается в более сильном руководителе, чем Маттиа Бинотто.
«Подходящий ли он руководитель для „Феррари“? Нет, он инженер. Команде нужен кто-то, кто может дать понять, что те или иные поручения нужно выполнять, а не говорить „может быть“ или „мы это обсудим“.
Назначил бы на пост главы «Феррари» Флавио Бриаторе. Он сделал бы с командой то же, что у него получилось с «Бенеттоном» и «Рено». Он бы увёл из других команд лучших сотрудников. Проблема лишь в том, что в конце концов Бриаторе заставит думать всех, что «Феррари» принадлежит ему", — приводит слова экс-руководителя Формулы-1 Grandprix247.
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